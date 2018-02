Kabinet positief over verkiezingsuitslag Sint-Maarten

„Het biedt perspectief om de samenwerking met Nederland op een goede manier voort te zetten”, zegt staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) over de uitslag.

De UD hebben 7 van de 15 zetels in het eilandsparlement veroverd en die partij staat bekend als ’Nederland-vriendelijker’ dan de grote opponent. Er lijkt door hun winst een grotere kans dat de voorwaarden die Nederland aan hulpgeld heeft gesteld, zoals bestrijding van corruptie, ook echt worden uitgevoerd.

Orkaan Irma

„Laten we hopen dat er zo snel mogelijk een stabiel kabinet kan worden geformeerd waar we goed mee kunnen samenwerken en dat uiteraard de voorwaarden onderschrijft”, zegt Knops. Nederland heeft 550 miljoen beloofd voor de wederopbouw van Sint-Maarten, dat een half jaar geleden zwaar werd getroffen door orkaan Irma. Dat geld wordt in kleine stapjes overgemaakt en uitgegeven op het eiland. Als het plaatselijke bestuur de Nederlandse voorwaarden ervoor niet meer uitvoert, gaat de geldkraan dicht.

Knops zegt dat hij „zo snel mogelijk” wil beginnen met het ’uitrollen’ van die 550 miljoen om de plaatselijke bevolking te helpen. Nu is er alleen nog een overbruggingskrediet verstrekt van 7 miljoen en is er plaatselijk nog veel hulp nodig. Maar voor dat verdere uitrollen is volgens hem brede steun nodig in het parlement en in de nieuwe eilandsregering voor de Nederlandse voorwaarden: bestrijding van corruptie en goede grensbewaking.

Hoewel Den Haag positief is over de kans dat UD die voorwaarden wil uitvoeren, is het nog de vraag met welke partij er een coalitie wordt gevormd en wat die wil. En de UD worden ook weer niet met gejuich onthaald op het Binnenhof. De omstreden Theo Heyliger is een van de mensen die daar aan de touwtjes trekt en zijn politieke beweging werd eerder door justitie in verband gebracht met stemmen kopen.