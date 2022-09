President Erdogan gaat huizen bouwen: een half miljoen in zes jaar tijd

De bedoeling is dat in de eerste fase begin volgend jaar door de staatshuisvestingsorganisatie TOKİ 240.000 woningen worden gebouwd, die twee jaar daarna al klaar moeten zijn. Van die woningen komen er 50.000 in de metropool Istanbul, de overige woningen worden over de rest van land verspreid. In de tweede fase komt het totaal op 500.000. De bouw van al deze woningen moet voor 2028 zijn afgerond. Erdogan liet weten dat hiermee een investering van omgerekend 50 miljard euro is gemoeid.

Keuzes

Tot eind oktober kan men zich inschrijven om voor deze goedkope sociale woningen in aanmerking te komen. Er zal bij de keuzes door de Turkse autoriteiten voorrang worden gegeven aan de armsten, gepensioneerden, jonge getrouwde stellen, gehandicapten, veteranen en familieleden van slachtoffers van terrorisme en de mislukte staatsgreep in 2016. De gelukkigen krijgen twintig jaar de tijd om de woning af te betalen, in maandelijkse termijnen van ongeveer 125 euro.

Erdogan hoopt met het project tegemoet te komen aan de armoede onder de Turken en het enorme inflatieprobleem. Ook in de Turkse huizenmarkt is sprake van enorme inflatie: de prijs van een woning is in een jaar tijd verdubbeld. De Turkse regering heeft zelfs een maximum voor de jaarlijkse prijsstijging van woningen ingesteld om een verdergaande prijsexplosie te voorkomen. De lonen zijn bovendien niet op dezelfde manier mee gestegen. Wat ook meespeelt: juni volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen.