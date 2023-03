Onderzoek dodelijk Porsche-drama Duitsland afgerond: snelheid ook oorzaak

„De waarschijnlijkste oorzaak is dat de auto’s door aquaplaning de controle verloren en dat ze te hard reden voor de situatie op de weg”, zegt een politiewoordvoerster. Bij aquaplaning ligt er zoveel water op de weg dat de banden het contact met het wegdek verliezen. De bestuurder raakt dan de controle over de auto kwijt. Zo zijn waarschijnlijk de twee gecrashte Porsches van de weg geraakt.

Het Duitse Openbaar Ministerie beslist donderdag of de auto’s nog worden onderzocht. Een strafrechtelijk onderzoek wordt niet geopend, „want er is niemand om te vervolgen”, zegt de woordvoerster.

Greppel

De vier slachtoffers zijn drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een 37-jarige vrouw. Volgens de Duitse politie verloor de 42-jarige bestuurder van een Porsche Cayman de macht over het stuur en kwam hij met zijn auto in een greppel langs de kant van de weg terecht. In het voertuig zat ook de 37-jarige vrouw. Het tweetal wist uit het voertuig te komen en stond langs de weg. Een 39-jarige man was gestopt om hulp te verlenen op de vluchtstrook.

Even later verloor een 56-jarige Nederlander in een Porsche 911 op datzelfde stuk weg de macht over het stuur. Daardoor raakte hij de drie mensen die langs de weg stonden en botste tegen de vangrail, zei de politie. De vrouw en de 39-jarige man bezweken ter plekke aan hun verwondingen. Later zijn ook de twee bestuurders overleden. Een bijrijder in het tweede voertuig overleefde het ongeval door net op tijd over de vangrail te springen.

Alle drie de auto’s waren deelnemers aan een toertocht van supercars die door Oost-Nederland en een stukje door Duitsland ging.