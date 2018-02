Hartverscheurend bericht beste vriendin Orlando (17)

Noha den Hartog schrijft in een emotioneel bericht op Facebook dat ze hoopt dat Orlando geen pijn heeft gehad. „Je moet jezelf niet schuldig voelen voor wat dan ook. Je bent zo’n geweldig persoon, je bent sterk en hebt zoveel liefde in je hart.”

Ze sluit af: „Ik hou zo ontzettend veel van je en ik weet dat je altijd bij me zult blijven. Ik hou van jou Orlando, zie je snel.”

Bekijk ook: Twijfels over laatste woorden Orlando

Herdenking

De 17-jarige Rotterdammer was ruim een week vermist toen hij maandagavond na een zoektocht werd gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hier zal dinsdagavond vanaf 17:30 uur een herdenking worden gehouden. „We hebben besloten om samen te komen op de plek waar Orlando gevonden is”, aldus de organisatoren op Facebook. De precieze locatie wordt nog bekendgemaakt.