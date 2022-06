Eis 8 jaar cel en tbs in zaak doodgestoken 17-jarige Akshay

R. had een relatie met het nu 17-jarige zusje van Akshay, waar haar moeder fel tegenstander van was. Het minderjarige meisje voelde zich beperkt in haar vrijheid en zou haar vriend R. onder druk hebben gezet om haar moeder wat aan te doen in de vorm van een ’nepoverval’. Tijdens deze geweldsuitbarsting werd haar zoon Akshay met achttien messteken om het leven gebracht.

R. ging op 25 mei vorig jaar met twee vrienden die hij kende van het basketbalveldje in Zoetermeer naar de woning aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. Een van hen, Maury van V. (19), bekende in de Rotterdamse rechtbank de moeder tot bloedens toe te hebben geslagen. Hij hoorde een celstraf van 319 dagen tegen zich eisen, gelijk aan zijn voorarrest, en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs). Hij is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar en staat onder behandeling.

Klappen tegen het hoofd

R. zou de moeder na de harde klappen tegen haar hoofd met een scheermes in de onderarm hebben gesneden. R. is volgens het Openbaar Ministerie daarom mede schuldig aan een poging tot moord. Hij wilde haar volgens het OM van het leven beroven, omdat zij de relatie verhinderde. „Psychisch en lichamelijk ben ik helemaal kapot gemaakt”, aldus de moeder in een slachtofferverklaring. „Jij bent als vriend van Akshay bij ons thuis geweest. We konden nooit weten dat we een slang in huis hadden”, aldus de moeder.

Een 17-jarige jongen uit Zoetermeer heeft bekend Akshay om het leven te hebben gebracht, met een mes dat hij van R. zou hebben gekregen. Het OM verwijt R. niet te hebben ingegrepen, omdat het niet de bedoeling van de verdachten was om Akshay te doden.

Het 17-jarige meisje, de zus van Akshay en de toenmalige vriendin van R., staat donderdag terecht bij de kinderrechter. Dan maakt het OM ook de strafeisen tegen de 17-jarige jongen uit Zoetermeer bekend.