Zoetermeerder vast na vondst dode vrouw in woning

Het huis op het Notarisappelhof. Ⓒ Peter van Zetten

ZOETERMEER - Een man van 64 jaar uit Zoetermeer is opgepakt in verband met de dood van een vrouw uit die stad. Het 53-jarige slachtoffer werd maandag gevonden in haar huis op het Notarisappelhof. De verdachte was op dat moment ook in de woning. De politie houdt rekening met een misdrijf. Wat de relatie is tussen de man en de vrouw, zegt de politie niet.