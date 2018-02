Turkse vereniging annuleert bijeenkomst met terrorist

Dat zegt voorzitter Mustafa Ayranci tegen De Telegraaf. De bijeenkomst, die dinsdagavond zou plaatsvinden, was georganiseerd door de extreemlinkse Revolutionaire Eenheid. De organisatie probeerde uit te wijken naar de HTIB aan het Amsterdamse Eerste Weteringplantsoen, nadat de protestantse Nassaukerk de ex-terrorist ook al had geweerd. De Revolutionaire Eenheid had onder valse voorwendselen de kerk afgehuurd.

Ook voorzitter Ayranci van de HTIB zegt bij de neus te zijn genomen. Hij wist naar eigen zeggen niet dat Rasmea Odeh vanavond zou spreken op de bijeenkomst: „Ik hoorde pas net van u dat ik in de maling genomen ben”, zegt hij tegen De Telegraaf. „De zaal was vanavond gehuurd namens een Filippijnse organisatie.”

In een eerder telefoongesprek vanmiddag zei Ayranci dat hij „geen onderzoek doet” naar de inhoud en achtergrond van bijeenkomsten: „Onze zaal is gehuurd voor de bijeenkomst. Meer niet. Iedereen heeft er recht op de zaal te huren, als ze de huur maar betalen. De PVV mag hier ook komen. We leven in een vrij, democratisch land. Iedereen heeft het recht in debat te gaan, zolang er maar geen levens in gevaar worden gebracht. Ook meneer Wilders, die door de rechter is veroordeeld, is welkom. Ik heb hem wel tien keer uitgenodigd, maar hij komt niet.”

Gevangenenruil

Rasmea Odeh pleegde in 1969 een bomaanslag in Jeruzalem, waarbij twee studenten om het leven kwamen. Zij werd in Israël veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar kwam in 1980 vrij als onderdeel van gevangenenruil. Door de Revolutionaire Eenheid wordt ze echter als ’Palestijnse heldin’ omschreven.

Ayranci zei vanmiddag tegen De Telegraaf dat hij niet van de veroordeling op de hoogte was. „Als u mij een vonnis kunt sturen waarin staat dat zij is veroordeeld, zet ik het stop. Sinds 1974 hebben wij altijd strijd gevoerd tegen discriminatie en antisemitisme.”

De HTIB kreeg vorig jaar 6.000 euro subsidie voor een project tegen antisemitisme en islamofobie.

Strafbare uitlatingen

Eerder stelde de PVV-fractie al Kamervragen over de bijeenkomst met Odeh. De fractie wil dat haar de toegang tot Nederland wordt ontzegd. De VVD en het CDA stelden kritische vragen aan burgemeester Van Aartsen. Beide partijen willen dat er een officier van justitie in de zaal plaatsneemt, om te controleren of er strafbare uitlatingen worden gedaan. „Het risico op antisemitische uitingen is levensgroot bij een bijeenkomst met dergelijke sprekers. De gemeente en het OM moeten hier preventief optreden en scherp in de gaten houden wat er gezegd en gedaan wordt.”

Odeh is al in Europa. Afgelopen zaterdag sprak zij op een bijeenkomst in Brussel.