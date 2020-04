Nederlanders komen Marokko niet uit: ’Onacceptabel’

Dat kregen Tweede Kamerleden vrijdag te horen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, maar vooral Marokko zijn weigerachtig. In al die landen zitten nog ongeveer zo’n 3000 Nederlanders per land. De drie eerstgenoemde landen werken inmiddels voorzichtig mee om Nederlanders terug te brengen, zo niet Marokko.

Tot woede vanuit de Tweede Kamer. „Het luchtruim van Marokko zit potdicht. Zo’n 3000 Nederlanders zitten gewoon vast. Ze hebben in sommige gevallen medicijnen nodig of missen een begrafenis”, zegt D66-Kamerlid Sjoerdsma. „Het begint een nijpende situatie te worden daar. Er zit nog geen beweging in de zaak, dat is onacceptabel.”

Ook CDA-Kamerlid Van Helvert baalt van die situatie. „Bij de laatste groep van 25.000 die nog vastzit is terugbrengen voor een groot deel gelukt. Er zijn landen die geweigerd hebben om mee te werken met terugvliegen van Nederlanders en dat maakt het moeilijk. Nederland is niet overal de baas.”

