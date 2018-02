OM: Rahiied bekent drie ’insulinegevallen’

Van die drie mensen overleefden er twee de insuline. De derde overleed. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag bekend tijdens een eerste pro formazitting in de strafzaak tegen Rahiied A. Twaalf gevallen zijn nog in onderzoek. In totaal verdenkt het OM de man van zeven moorden en acht pogingen tot moord, gepleegd in de periode januari 2016 tot en met november 2017 in verpleeg- en verzorgingshuizen in Rotterdam, Ridderkerk en Puttershoek.

Voor hoeveel gevallen Rahiied A. uiteindelijk wordt vervolgd moet de komende maanden blijken. Het onderzoek zal nog zeker tot de zomer in beslag nemen. Het OM liet een aantal slachtoffers opgraven, maar in een aantal andere gevallen kan er geen onderzoek meer plaatsvinden omdat de ouderen zijn gecremeerd.

Emotioneel

Rahiied A. ontbrak dinsdag tijdens de eerste zitting in zijn zaak. Volgens zijn advocaat Robbert van Haneghem „acht hij de tijd nog niet rijp” om aanwezig te zijn, omdat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Volgens de verdediging valt er wel het een en ander af te dingen op de verklaringen die Rahiied A. bij de politie aflegde, omdat hij erg emotioneel was tijdens de verhoren.

Van Haneghem leverde stevige kritiek op het Openbaar Ministerie dat hij onzorgvuldigheid verweet, en verantwoordelijk houdt voor de beeldvorming over zijn cliënt in de media. Meteen na het uitbrengen van een persbericht, werd Rahiied A. aangeduid als ’insulinekiller’ en ’monster’. Ook getuigen in de zaak die nog moeten worden gehoord zijn daardoor beïnvloed geraakt, aldus de advocaat.

In beperkingen

Omdat Rahiied A. in beperkingen zat en geen contact met de buitenwereld mocht hebben, kon de verdediging het negatieve beeld evenmin bijstellen. „We waren de spreekwoordelijke haas die in de koplampen staart.”

De verdediging vroeg om een onderzoek naar het lekken van informatie door de politie aan de media en wilde eveneens een tussenstand van het medisch onderzoek in de zaak.

Het OM heeft aan drie medisch deskundigen de vraag gesteld of het onwel worden van de bewoners kan zijn veroorzaakt door insuline, of het anti-depressivum citalopram. Dat vindt Van Haneghem een „sturende” vraag. Volgens hem kan ook iets anders de oorzaak van het overlijden van de bewoners zijn.