Brit smokkelde cocaïne in kunstpenis

De reiziger bleek bij een controle positief te testen op cocaïne, waarna de man naar een ziekenhuis werd overgebracht voor een uitgebreider onderzoek. Daar stelden artsen en agenten vast dat de man was voorzien van een kunstpenis met daarin 127 gram cocaïne. De man zei dat hij in Jamaïca op bezoek was geweest bij zijn moeder en een kennis hem daar cocaïne had aangeboden. Hij zou die hebben meegenomen om thuis te proberen.

Justitie kon niet vaststellen of de man in opdracht van een drugsbende handelde.