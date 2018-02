Undercover ’migrant’ moet akkoord gaan met verkrachting

Jaarlijks verzamelen tienduizenden migranten in Edo State, een plaats in Zuid-Nigeria. Ze willen er hun heikele tocht richting Europa starten, meestal op illegale wijze, met behulp van mensensmokkelaars. Twee CNN-journalisten doen hetzelfde. Ze betalen voor het VIP-pakket en krijgen de garantie dat ze in Europa komen. Een smokkelaar leidt hen voorbij de grens met Niger en Libië. Kosten: 1400 dollar. Per persoon.

Een zogenaamde pusherman vertelt overigens dat het bedrag om vrouwen te smokkelen heel wat hoger ligt. Omdat de oversteek voor vrouwen veel moeilijker is. Om zijn uitspraak te staven, geeft hij journaliste Nima Elbagir condooms mee. Het maakt deel uit van het VIP-pakket.

’Niet tegenstribbelen’

„We geven je anticonceptiemiddelen mee”, klinkt het bij de smokkelaar. „In Libië heb je mannen nodig die lief voor je zijn. Zij hebben dingen die jij wil. Begrijp je wat ik bedoel? Natuurlijk begrijp je mij. In dit leven heb je niets voor niets. Je hebt geluk. Want soms kan het tot zes maanden duren vooraleer je op een boot belandt. Maar vrouwen, zeker van jouw type, kunnen de volgende dag al op een boot gezet worden.”

Tot slot heeft hij nog een belangrijke waarschuwing voor de vrouwen: „Luister. Verzet je niet als je verkracht wordt.”

UNICEF

Dat vrouwelijke migranten tijdens hun oversteek misbruikt worden, is overigens al eerder aangetoond. UNICEF bracht het probleem in 2017 aan het licht in een rapport.

„Ongeveer de helft van de vrouwen en kinderen die we hebben gesproken, kreeg tijdens de oversteek te maken met seksueel misbruik”, schrijft de organisatie in het rapport, met daarin een samenvatting van 122 getuigenissen.