Haagse ’buurtvader’ mept persfotograaf Scheveningen

Mensen steken vuurwerk af tijdens oudejaarsavond in het Haagse Laakkwartier op oudejaarsavond. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De politierechter in Den Haag heeft een 51-jarige man uit Scheveningen veroordeeld tot een geldboete van 500 euro vanwege mishandeling van een persfotograaf eind december vorig jaar. De fotograaf deed verslag van de onlusten in de badplaats nadat burgemeester Remkes van Den Haag de traditionele nieuwjaarsvuren op het strand van Scheveningen en Duindorp had verboden.