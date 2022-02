LIVE | Onduidelijkheid over grenzen door Poetin erkende republieken

Binnenland

Rutte: sowieso sancties tegen Rusland, maar een inval is nog niet bevestigd

Er komen sowieso sancties tegen Rusland. Dat zegt premier Mark Rutte in een eerste reactie op de gebeurtenissen in Oekraïne. Het kabinet veroordeelt de Russische erkenning van de twee afvallige regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten. „Er is een zeer grote mate van instemming”, ...