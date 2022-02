LIVE | Satellietbeelden: extra militaire voertuigen en tenten in Wit-Rusland

Buitenland

Alle dertien militairen op Oekraïens eiland in Zwarte Zee gedood

Alle dertien militairen die dienst hadden op het Oekraïense eiland Zmiinyi in de Zwarte Zee zijn door Russische troepen om het leven gebracht. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat in de nacht van donderdag op vrijdag in een een toespraak tot zijn volk.