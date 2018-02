Werkstraf 14-jarige voor handel nitraatbommen

Ⓒ ANP XTRA

ASSEN - Een veertienjarige jongen uit het Drentse Geesbrug is veroordeeld voor handel in illegaal vuurwerk. Op zijn twaalfde, in 2016, verkocht hij onder meer nitraten en vlinderbommen door heel Nederland. Hij verstuurde het illegale vuurwerk via de post. Daarmee bracht hij meerdere mensen ernstig in gevaar, oordeelde de rechtbank.