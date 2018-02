Dwingen meisje (15) tot seks leidt tot vijf jaar cel

De jongen legde in 2016 contact met het meisje via een datingapp. In het begin ging dat vriendschappelijk. Daarna dwong hij haar een keer tot seks. Ook filmde hij de geslachtsgemeenschap en daarmee chanteerde hij het meisje. Ook begon hij over schulden: die moest zij gaan betalen. Eerst met een gouden ring van haar moeder. Later met d’r lichaam.

Ze kan het eigenlijk niet meer aan. Maar ze moet door. „Ik ga jou kankermoeder n**ken, jouw tanden eruit halen en die van je moeder ook”, schrijft de jongen op een zeker moment, via de app.

Mannen in auto’s

Het meisje heeft eerst één keer in de week seks met onbekende mannen, maar aan het eind van 2016 al een paar keer per nacht. ’s Nachts, omdat haar ouders niets mogen weten. Ze klimt uit het raam en bevredigt de behoeften van wildvreemde mannen. Meestal in hun auto’s.

Als het meisje zegt ongesteld te zijn, toont Mehmet geen mededogen. Ze wordt opnieuw gedwongen tot seks. ’Laat ze je in de kont n**ken’. En daarna: ’Pers mensen af, n**k ze kapot, steel goud, bestel via internet spullen via Afterpay en verkoop die shit. Geld maken. Kom op!.’, zo schreef De Telegraaf eerder over zijn maniakale bevelen.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zes jaar geëist.