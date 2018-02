Zeldzame vondst in Zwolle: 10.000 patronen WOII in perfecte staat

Volgens een woordvoerder van de EOD gaat het om een bijzondere ontdekking. Ⓒ News United

ZWOLLE - Een unieke vondst in Zwolle. In de grond bij een school in de Burgemeester Vos de Waelstraat heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) vijf kisten met ieder 2000 patronen voor machinegeweren aangetroffen.