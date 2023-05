Premium Het beste van De Telegraaf

’Slechtste false flag aller tijden’ Twijfels over ’Oekraïense aanslag’ op Poetin door verdachte details in video

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Opnieuw spelen drones een hoofdrol in de Oekraïne-oorlog. In een spectaculaire video lijkt een onbemand toestel te ontploffen tegen een koepel van het Kremlin. Rusland reageert woedend, maar alom klinkt twijfel over deze actie.