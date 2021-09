Ouders na naar huis sturen van hele klassen om corona: ’Situatie wordt zo onhoudbaar’

Binnenland

Eerste klassen alweer naar huis gestuurd na coronabesmettingen

In Amsterdam zitten al tachtig schoolklassen thuis doordat er leerlingen besmet bleken met het coronavirus. De scholen in de hoofdstad zijn vorige week maandag begonnen, zoals in de hele regio Noord. De regio Midden begon afgelopen maandag en Zuid gaat vanaf aanstaande maandag weer naar school.