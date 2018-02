ELN-rebellen Colombia doden vijf militairen

De aanval kwam een dag nadat het Nationale Bevrijdingsleger (ELN) zei dat het een eenzijdig staakt-het-vuren in acht zou nemen tijdens de parlementsverkiezingen volgende maand. De regering had gezegd dat zo’n gebaar nodig was om de vastgelopen vredesbesprekingen tussen beide partijen opnieuw op te starten.

Explosief

Tijdens de aanval gebruikten de guerrilla’s „een explosief” tegen militaire voertuigen op de weg tussen de steden Tibu en Salazar de las Palmas in de provincie Norte de Santander.

De regering stopte de vredesbesprekingen met het ELN in januari, na het einde van een eerste staakt-het-vuren van beide partijen, toen rebellen aanvallen op veiligheidstroepen en oliepijpleidingen hervatten. Acht politieagenten werden toen gedood.

De 2000 man sterke groep werd gesticht door radicale rooms-katholieke priesters in 1964. De Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwen het ELN als een terroristische organisatie.