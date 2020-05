Campinghouders willen niet wachten tot 1 juli

De sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken moeten nog tot 1 juli gesloten blijven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat betekent, aldus een woordvoerster van de brancheorganisatie, dat de campinghouders na Pasen en de meivakantie ook met de vrije dagen rond Hemelvaart en Pinksteren geen volledige bezetting zullen hebben. Ze mogen alleen gasten met een eigen douche en wc toelaten.

„Overal zijn openbare toiletten waar veel mensen gebruik van maken. Kijk maar naar Ikea en de tuincentra. Wij hebben veiligheidsprotocollen gemaakt die voorgelegd zijn aan de veiligheidsregio’s en de betrokken ministeries. En nu krijgen we dit”, meent HISWA-RECRON. „We willen overal over meedenken, maar dan moeten we wel weten wat het probleem is. De waarom-vraag zit ons ontzettend dwars.”

De brancheorganisatie dreigt nog niet met een gang naar de rechter, maar kan zich voorstellen dat regionale afdelingen zoals op de Veluwe, de meest bezochte toeristische bestemming van Nederland, dat wel doen. „Dit besluit kan voor hen de nekslag zijn.”

