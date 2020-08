’De buik vol van shoarmazaken’

„Ik gun iedereen zijn brood, maar het aanbod is niet divers genoeg en gaat ten koste van de leefbaarheid”, zegt D66-raadslid Fonda Sahla die zich achter de bewoners schaart. „Ik word er intens verdrietig van”, zegt een van de bewoners die allemaal anoniem willen blijven uit angst voor represailles. De Haagse groeide met veel plezier op in de buurt, maar denkt erover om te verhuizen. „Elke keer dat er een zaak vertrekt, houd ik mijn hart vast: komt er weer een shoarmazaak?!”

Snackbars en cafés schieten als paddenstoelen uit de grond en dat trekt veel publiek aan dat tot in de late of juist vroege uurtjes hangt op straat. „’s Avonds is er veel geschreeuw”, zegt een andere bewoner. „Dat voelt onveilig.”

„Al het vuil belandt op straat. Niemand ruimt iets op”, zegt weer een andere bewoonster. Cafébezoekers gooien vaak bierflessen op straat kapot. Ook rond het Kaapseplein wordt er veel gehangen. „Vaak zijn het mannen, onder wie veel arbeidsmigranten. Daar kan ik gewoon niet lopen”, zegt een van de vrouwen.

De overlast van arbeidsmigranten die vaak met meerdere gezinnen in een huis wonen, loopt de spuigaten uit. „In mijn straat wonen vijf gezinnen in één huis”, verzucht een Hagenaar. „Huisjesmelkers moeten echt harder worden aangepakt.” Een bewoner die al 46 jaar woont in Transvaal herkent de wijk niet meer terug. „Vroeger was het ook al een diverse wijk, maar de sfeer was heel anders. Cafébezoekers hebben lak aan de anderhalve meter. Ze gaan geen millimeter opzij als ik langs loop.”

„Waar zijn de handhavers en de wijkagent?”, vraagt een omwonende van de Hoefkade zich af. „Die zie ik bijna nooit. Ik weet niet eens wie de wijkagent is”, zegt een bewoonster.

De Transvaalbewoners vragen zich af waarom de gemeente Den Haag vergunningen verstrekt voor dezelfde typen zaken in één straat. „Dat kan toch niet?”

Raadslid Fonda Sahla wil dat er aan de Hoefkade, net als in de Weimarstraat, een pilot komt met branchering. „Veel kinderen kampen met overgewicht en dan helpt het niet als je overal een goedkope, vette hap kan halen. Bovendien wordt het een eenheidsworst als er steeds dezelfde zaken komen. Deze wijk heeft bovendien met name een woonfunctie, het is niet het Spui”, zegt het D66-raadslid, dat schriftelijke vragen aan het college over de kwestie.