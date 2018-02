16 jaar cel voor doodschieten Naoufal (18)

Het 18-jarige slachtoffer Naoufal Mohammadi. Ⓒ Facebook

AMSTERDAM - De 34-jarige Glotwich S. is veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doodschieten van de 18-jarige Naoufal Mohammadi, die op 11 november 2016 omstander was bij een ruzie tussen S. en de eigenaar van shishalounge Obba aan de Ten Katestraat in Amsterdam-West en de broer van de exploitant. De broers raakten lichtgewond.