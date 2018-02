Huis van Rubens te koop

Het door Rubens flink onder handen genomen gebouw stamt al uit 1304 en is met 33 kamers niet bepaald een ’tiny house’. Ook altijd gemakkelijk: het heeft een privékapel.

Rubens kocht ’Het Steen’ in 1631, volgens De Standaard voor 93.000 Carolusguldener. Nadat hij het slot had gerenoveerd, woonde hij er met Helena Fourment, die op 16-jarige leeftijd met de toen 53-jarige kunstenaar in het huwelijk was getreden. Volgens de overlevering was het stel er bijzonder gelukkig met elkaar en met zijn kinderen.

’Het Steen’ moet niet worden verward met het Rubenshuis ìn Antwerpen, waar de kunstenaar eerder woonde en werkte en dat nu een museum is.