Nog vijf verdachten in grote mensensmokkelzaak

Amanuel W. (39), ook bekend als Tewelde G., zou samen met de op 1 januari in Soedan aangehouden Kidane een beruchte mensensmokkelbende geleid hebben die mogelijk duizenden Afrikanen naar Europa smokkelde. De bende opereerde uitermate gewelddadig, aldus het Openbaar Ministerie. Bij één uitbraak uit een geïmproviseerde gevangenis zouden volgens bronnen in het ziekenhuis in de Libische plaats waar dit gebeurde vijftien migranten op de vlucht door de bende zijn doodgeschoten, zei de officier van justitie.

Het OM zal vijf personen in Nederland dagvaarden die hier betrokken waren bij afpersing. Vluchtelingen werden in de Libische stad Bani Walid vastgehouden. Ze werden gedwongen familieleden in onder meer Nederland te bellen. Terwijl familie aan de lijn hing, werden ze gemarteld. Zo werden deze Nederlandse familieleden gedwongen meer geld over te maken, zo stelt het Openbaar Ministerie.

Medeverdachte Kidane zit momenteel vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Aan dat land wordt deze week door het OM een uitleveringsverzoek gedaan. „Tegen hem lag al een opsporingsbevel vanuit Nederland”, aldus de officier. Het OM wil beide hoofdverdachten tegelijk berechten. Een van de belangrijkste vragen in de zaak tegen W. is of de juiste persoon voor de rechters zit, zei advocaat Richard van der Weide. „Hij blijft zeggen: ik ben niet die W.” De verdachte zelf noemde op de zitting een andere naam. „Ik heb nooit geweld tegen iemand gebruikt”, zei hij. Bij zijn aanhouding had hij omgerekend 34,90 euro bij zich. „Als mijn cliënt meneer W. is dan zou hij miljonair moeten zijn. Waar is al dat geld?”

Het OM heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opdracht gegeven om de stem en het gezicht van de verdachte te vergelijken met dat van beeldmateriaal van W. uit Bani Walid. Ook vroeg de raadsman zich af wat een Nederlandse rechter moet met een Eritrese verdachte die buiten de Europese Unie strafbare feiten gepleegd zou hebben. De rechtbank in Zwolle meent vooralsnog bevoegd te zijn om zich over deze zaak te buigen. De volgende inleidende zitting is op 6 april.