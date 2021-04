Russische oorlogsschepen oefenen op Zwarte Zee, VS in aantocht

Naast fregatten en andere oorlogsbodems doen helikopters en vliegtuigen mee aan de oefening met het nodige wapengekletter, melden Russische media. Er wordt gevuurd over het water en in de lucht.

De Amerikaanse schepen worden later deze week verwacht in het gebied. Zowel de VS als de NAVO hebben alarm geslagen over de opbouw van Russische troepen in de Krim en langs de grens met Oekraïne. Moskou heeft Washington op het hart gedrukt „voor zijn eigen bestwil” weg te blijven van de in 2014 geannexeerde Krim. Het Kremlin ziet de actie als een provocatie om de Russische zenuwen op de proef te stellen.