Acht jaar cel voor ex-baas Surinaamse Centrale Bank

Van Trikt, die ook de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft volgens de rechter geld witgewassen, verduisterd en zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. De verduistering ging om omgerekend 125 miljoen euro.

Eerste keer

Het Openbaar Ministerie had eerder een straf van tien jaar tegen van Trikt geëist, maar omdat het de eerste keer is dat hij de fout ingaat, is de straf lager uitgevallen. Zijn zakenpartner en medeverdachte Ashween Agnoe kreeg vier jaar opgelegd.

De rechter deed maandag ook uitspraak in de zaak van de oud-directeur van de Surinaamse Postspaarbank Ginmardo Kromosoeto. Hij moet vijf jaar de cel in omdat hij 133 miljoen euro aan blanco kredieten aan het ministerie van Financiën zou hebben verstrekt. Hij deed dit samen met de nog steeds voortvluchtige Surinaamse ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad en Van Trikt. Kromosoeto heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig was en vooral opdrachten van Hoefdraad uitvoerde.