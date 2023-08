Trump in Georgia aangeklaagd voor inmenging bij verkiezingen 2020

Trump werd begin augustus nog in staat van beschuldiging gesteld in Washington D.C. Hij wordt in die strafzaak verdacht van samenzwering en obstructie rond de Congres-sessie van 6 januari 2021, die de verkiezingszege van rivaal Joe Biden bekrachtigde. Trump-supporters bestormden toen het Capitool. Daarnaast lopen er nog twee strafzaken in New York en Florida wegens fraude inzake het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniëls en het achterhouden van staatsgeheimen.

De zaak in Georgia draait om pogingen van het Trump-kamp om de winst van de Democraat Joe Biden in deze staat te manipuleren naar een zege voor de Republikein. Trump zou verkiezingsfunctionarissen onder druk hebben gezet om ’stemmen te vinden’. Ook schoven de Republikeinen nep-kiesmannen naar voren. Kiesmannen zijn in het Amerikaanse systeem vertegenwoordigers van het kiescollege die op basis van uitgebrachte stemmen uiteindelijk de president kiezen. Er zijn zeker zestien valse verklaringen van kiesmannen in kaart gebracht en met acht van hen heeft de aanklager is Georgia immuniteitdeals gesloten. In totaal worden negentien personen verdacht, onder wie Trumps advocaat Rudy Giuliani en ex-chief of staff in het Witte Huis, Mark Meadows.

De naam van Donald Trump staat bovenaan de lijst met aangeklaagde personen. Ⓒ ANP / Associated Press

De stapeling van aanklachten betekent dat Trump komend verkiezingsjaar de handen vol heeft aan rechtbanksessies. De Republikeinen zien in de golf strafzaken dan ook de hand van de Democraten. Zij zouden justitie tot wapen hebben gemaakt om Trump uit te schakelen bij de komende presidentsverkiezingen.

Tien dagen om zich ’over te geven’

Openbaar aanklager Fani Willis heeft Trump en de achttien anderen tot uiterlijk 25 augustus gegeven om zich „vrijwillig over te geven.” Als de aangeklaagden zich niet voor die tijd melden bij de autoriteiten, kunnen ze mogelijk worden gearresteerd.

De grand jury heeft volgens Willis arrestatiebevelen uitgevaardigd voor de aangeklaagden. Dat is de normale procedure volgens de wetten van Georgia. De openbaar aanklager geeft de beklaagden eerst anderhalve week de kans zichzelf te melden en arrestatie te voorkomen. Willis zegt ook dat ze de zaak binnen zes maanden voor de rechter wil krijgen. Bij een veroordeling om „afpersing”, wat centraal staat in deze zaak, hangt Trump maximaal twintig jaar cel boven het hoofd.

Geen grip

De Georgia-zaak kan voor Trump een extra staartje krijgen, mocht hij na een Republikeinse nominatie de presidentsverkiezingen in 2024 winnen. Anders dan bij de twee federale strafzaken van de speciale aanklager Jack Smith, betreft het hier een lokale zaak. Dat betekent volgens experts dat Trump, indien hij weer president zou worden, geen grip krijgt op dan lopende procedures en zichzelf evenmin gratie kan verlenen.

Openbaar aanklager Fani Willis Ⓒ ANP / Abaca Press

Tot nu toe hebben alle juridische kopzorgen geen enkel effect in de peilingen, waar Trump op grote afstand van de concurrentie staat. De Republikeinse rivaal Ron DeSantis lijkt de wanhoop nabij en heeft onlangs voor het eerst publiekelijk verklaard dat Trump de verkiezingen van 2020 heeft verloren. Trump blijft dat zonder bewijs bestrijden.

Ook oud vice-president Mike Pence heeft zich tegen zijn oude baas gekeerd. Hij kan een belangrijke getuige worden in het 6-januariproces. Pence wil ook president worden namens de Republikeinen maar gooit tot dusverre geen hoge ogen.

Advocaten Trump: aanklacht Georgia gebrekkig en ongrondwettelijk

De advocaten van de Amerikaanse oud-president Donald Trump noemen de aanklacht „gebrekkig en ongrondwettelijk.” Ze uiten ook kritiek op de gang van zaken in Georgia. De vermoedelijke aanklacht zou al zijn uitgelekt voordat getuigen een verklaring hadden afgelegd en juryleden klaar waren met overleggen. Dat is volgens de advocaten „shockerend en absurd.”

Op zijn sociale mediaplatform Truth Social sprak Trump zelf van een „heksenjacht.” In een interview met Fox News noemde hij de zaak „politiek gemotiveerd.” Hij zei dat de aanklacht met opzet nu is ingediend, midden in zijn politieke campagne, en dat openbaar aanklager Fani Willis „beter zou focussen op de mensen die de verkiezing van 2020 vervalst hebben, niet op zij die antwoorden eisen.”