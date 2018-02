Chloorgas gebruikt in Oost-Ghouta?

Lokale autoriteiten in het gebied verklaarden toen dat getuigen chloor roken na een „enorme explosie.” Ⓒ AFP

DEN HAAG - De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is een onderzoek begonnen naar aanvallen in het Syrische rebellenbolwerk Oost-Ghouta. Dat zeggen bronnen in diplomatieke kringen tegen persbureau Reuters. Uit het onderzoek moet blijken of verboden munitie is gebruikt.