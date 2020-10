Burgemeesters breken hoofd over vollopende ziekenhuizen

„Het aantal ziekenhuizen in de regio Haaglanden dat het heel moeilijk heeft, is gigantisch. Het is zo erg dat vrijdagavond zelfs even de spoedeisende hulp uitgeschakeld. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar in Nederland”, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag voorafgaand aan het beraad, waar de vertegenwoordigers van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s aanschuiven, samen met onder meer minister Grapperhaus (Justitie).

„Ik hoop dat we het onderling in ziekenhuizen kunnen regelen, vooral qua personeel. Zo niet, dan moet het kabinet maar ingrijpen”, vond Van Zanen. Daarmee leek hij op te roepen tot extra maatregelen, iets wat andere burgemeesters veel uitgesprokener deden. Zo antwoordde de Schiedamse burgemeester Cor Lamers namens de regio Rotterdam-Rijnmond volmondig ja op de vraag of de maatregelen strenger moeten. Zijn collega René Verhulst van Gelderland-Midden, burgemeester van Ede, noemt de situatie op dit moment ernstig, maar zag het aantal besmettingen in zijn regio vandaag stabiliseren.

Opnamecapaciteit in het geding

„De cijfers zijn alarmerend, dat is duidelijk. Ziekenhuizen gaan dicht, omdat er geen opnamecapaciteit is”, verklaarde hij. In Dordrecht hetzelfde beeld, waar het Albert Schweitzer ziekenhuis sinds maandag geen coronapatiënten meer kan toelaten. Maar burgemeester Wouter Kolff pleitte vooralsnog niet voor verstrenging. „Daar moeten we het vanavond maar eens over hebben. We zitten nog in de fase dat we precies kijken wat het effect is van de maatregelen die nu getroffen zijn. Maar vooralsnog zit er geen verbetering in. Als het zo blijft, denk ik dat we er niet aan ontkomen om maatregelen te nemen die steviger zijn.”

Burgemeester Paul Depla van Breda zegt dat „we even moeten zien hoe het balletje rolt, anders moeten we echt strenger worden.” Burgemeester Annemarie Penn-te Strake „houdt de adem in”, en vindt dat er nog één à twee dagen moet worden gewacht met nieuwe maatregelen, afhankelijk van de coronacijfers. Als die blijven oplopen „moeten we vol erop met draconische maatregelen”, aldus de burgemeester van Maastricht.

Vorige week riep de veiligheidsregio Twente al op om over te gaan tot een totale lockdown. Grapperhaus hield toen de boot af. Hij wil eerst zien of de nu geldende maatregelen, die bijna twee weken terug werden afgekondigd, de tweede coronagolf een halt toe kunnen roepen. Hoewel de dagelijkse stijging van het aantal bevestigde coronagevallen iets af lijkt te vlakken, werd maandag toch een nieuw dagrecord van 10353 besmettingen genoteerd.