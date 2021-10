Podcast met Wierd Duk ‘Stop met vervuiling van het debat’

Telkens als in Nederland een heikele kwestie opspeelt, proberen (linkse) scherpslijpers, die menen de moraal aan hun kant te hebben, het debat erover te saboteren. Ook in de discussie over de legitimiteit van de coronapas worden critici alom geframed als ‘domrechtse wappies’, of zelfs als ‘fucking christenen’. „Waarom wordt dit onbeschofte en oneerlijke gedrag eigenlijk geaccepteerd in dit land?”, vraagt verslaggever Wierd Duk zich af in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. Duk vindt dat de ‘vingerwappers’ nodig ook in eigen kring tot de orde moeten worden geroepen. „Anders trekken interessante mensen zich geïntimideerd terug uit het publieke debat.”