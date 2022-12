Dichte supermarkten VS na ’historische sneeuwstorm’: ’Pakken wat je pakken kan’

In en rond Buffalo kwamen zeker 27 mensen om het leven, sommigen werden dood gevonden in hun gestrande auto’s. In het hele land staat het dodental op zeker vijftig, blijkt uit een inventarisatie van nieuwszender NBC.

OPROEP: Bent u momenteel in de VS? Dan komen we graag met u in contact. Stuur een mailje met uw telefoonnummer naar m.van.de.groep@telegraaf.nl

In Buffalo zijn de twee grootste supermarkten al sinds vrijdag dicht. Zicht op heropening is er nog niet omdat er nog tot wel 30 centimeter sneeuw kan vallen. De winkels zijn daardoor slecht te bereiken en ook de bevoorrading loopt in de soep. Amerikanen die krap zitten proberen op andere plekken aan voedsel te komen: bij lokale winkels die nog wel bereikbaar zijn en bij vrienden en familie.

Scott McCandless (54) woont in een buitenwijk van Buffalo en heeft dagen vastgezeten in zijn woning. „Mijn kerstdiner bestond voornamelijk uit toast en de volgende ochtend raakte ik ook door mijn brood en eieren heen”, aldus McCandless, die in de dagen erna ook zijn voedselvoorraad in blik zag slinken. „Het werd steeds minder. Op een gegeven moment begon ik me wel zorgen te maken.”

Lees hieronder verder

Toen mijn oprit sneeuwvrij was gemaakt, kon ik mijn huis weer uit en ben ik op zoek gegaan naar een supermarkt. Maar in de wijde omtrek was alles dicht. Ik heb het maar opgegeven.” Ook van hotels in Buffalo komen meldingen dat het voedsel opraakt.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag toestemming gegeven voor federale hulp aan de staat New York, meldt het Witte Huis. Tienduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten, met name in het oostelijk gelegen Buffalo. De verwachting is dat de temperatuur de komende dagen wel oploopt.

De sneeuwstormen, die ook de nodige andere Amerikaanse staten teisterden tijdens het kerstweekend, eisten volgens NBC News in totaal zeker 57 levens. De verwachting is dat dit dodental nog verder zal oplopen.

Gouverneur Kathy Hochul van de staat New York noemde de storm die over Buffalo en omstreken trok „de meest verwoestende” in de geschiedenis van de stad.