Olifanten jagen toeristen stuipen op het lijf

De groep Amerikanen zat in de onbijtzaal van hun lodge in Zambia, toen de twee volwassen olifanten en een kalf opeens de ruimte binnen kwamen wandelen. Het drietal bleek nogal hongerig te zijn, want ze hadden het voorzien op de boterhammen en het broodbeleg.

Terwijl de toeristen stokstijf bleven zitten en probeerden geen geluid te maken, gingen de slurven van de olifanten de tafels langs. Ze kwamen daarbij akelig in de buurt van de Amerikanen, die duidelijk doodsangsten uitstaan, langs.

Een video van het gebeuren verscheen woensdag online. Op de beelden is te zien dat de groep mensen zichtbaar opgelucht is als de dieren het verblijf weer verlaten hebben. „Ze kunnen je niet zien, tenzij je praat of beweegt. We waren echt in gevaar”, zo merkt een van hen op. „Hou je stil. Dit is niet grappig”, reageert een ander geschrokken.

Geen van de toeristen raakte gewond.