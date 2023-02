Inval bij Indiase BBC-kantoren na omstreden documentaire

„De BBC maakt zich schuldig aan anti-Indiase propaganda”, volgens de woordvoerder. Er was vorige maand veel te doen over de documentaire. Modi’s regering blokkeerde vertoningen en het delen van clips via sociale media werd verboden. Bij een universiteit werd zelfs de stroom uitgeschakeld om te verhinderen dat studenten de film konden bekijken. Meer dan twintig mensen werden daar opgepakt.

In de documentaire wordt kritiek geuit op het optreden van Modi tijdens de dodelijke rellen in zijn thuisstaat Gujarat in 2002. Hij was daar de minister-president toen meer dan 2000 mensen, voornamelijk moslims, werden gedood. Geïnterviewden suggereren dat Modi de politie heeft opgedragen weg te kijken bij het geweld.

Bij de inval in New Delhi zijn alle telefoons ingenomen, vertelt een werknemer van de BBC aan persbureau AFP. De BBC zegt volledig mee te werken aan het onderzoek en te hopen dat de situatie snel wordt opgelost.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat de persvrijheid in India onder Modi verder is afgenomen. In 2021 deed de belastingdienst ook al invallen bij een Indiase omroep en een krant die kritische waren geweest op de corona-aanpak van de regering.