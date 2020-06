Campings woedend op bewindslieden om dichthouden toiletten

Dat schrijft brancheorganisatie HISWA-RECRON woensdag in een woedende brief aan premier Mark Rutte, de ministers Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer.

De brancheorganisatie eist dat het verbod onmiddellijk wordt opgeheven „om ondernemers in de sector óók de kans te geven te overleven. Zij zijn er klaar voor.”

Bekijk ook: Basisscholen definitief volledig open

Open grenzen

Bij de organisatie zijn ruim 2600 kampeerbedrijven aangesloten. Directeur Geert Dijks snapt niet, schrijft hij, dat het kabinet naar verwachting woensdag wel komt met besluiten over buitenlandse reizen en het openen van de grenzen voor vakantieverkeer, terwijl datzelfde kabinet „de recreatieondernemers in eigen land in de kou laat staan.”

Dijks snapt ook niet waarom toiletten in winkels, op het strand en bij de benzinepomp wel geopend zijn, terwijl het „uitermate hygiënische en frequent schoongemaakte sanitair op campings” dicht moet blijven.

Dat campings te veel verplaatsingen zouden veroorzaken, wijst de sector van de hand. „Mensen komen met de auto, verblijven in rust en ruimte in de buitenlucht en gaan weer naar huis. Dagjesmensen veroorzaken juist verkeerspieken.”