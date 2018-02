Thermo-ondergoed niet aan te slépen

Om er tijdens de laatste loodjes van deze winter toch nog warmpjes bij te kunnen zitten, is er een ware run ontstaan op warme onderkleding. Bij Craft-Benelux in Zwolle werken ze zich momenteel in het zweet. “Meteen toen vorige week bekend werd gemaakt dat we een periode van strenge vorst zouden krijgen, liep het hier storm”, laat een woordvoerder vanweten aan RTV Oost.

Bij de groothandel wordt vijf maal meer thermo-ondergoed verkocht dan normaal gesproken het geval is in deze tijd van het jaar. Wees niet bang om mis te grijpen: ondanks de drukte is er nog genoeg voorraad, stelt de woordvoerder gerust.

En dat is handig, want het KNMI heeft in verband met de ijzige vrieskou code geel afgekondigd. Vannacht en morgenochtend komt door een combinatie van de lage temperatuur en een aantrekkende wind de gevoelstemperatuur onder de -15 graden uit.