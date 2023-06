Premium Het beste van De Telegraaf

Justitie onderzoekt dood jongetje (3) bij operatie in ziekenhuis

Door Renate Curfs en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Het OM en de Inspectie doen onderzoek naar de dood van de peuter, maar ook het HagaZiekenhuis zelf. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een jongetje van drie jaar is onder verdachte omstandigheden gestorven na een operatie in het HagaZiekenhuis in Den Haag eind maart, Hij overleed op 2 april. Het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag onderzoekt zijn overlijden. Het gaat volgens experts om een uitzonderlijke zaak.