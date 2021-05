Ruige dwergvleermuis vliegt in één nacht van Engeland naar Wijk aan Zee

Hoewel vrouwelijke ruige dwergvleermuizen grote afstanden kunnen afleggen, is een rechtstreekse oversteek wel bijzonder, vertelt onderzoeker van de WUR Sander Lagerveld. „Je moet bedenken: het is een beestje van 8 gram. Vogels zijn in staat grote vetvoorraden aan te leggen, vleermuizen niet. Daarmee is zo’n oversteek voor een vleermuis dan ook veel risicovoller.”

Zendertje

Het vrouwtje is onderweg naar de Baltische staten, waar ze de zomer doorbrengt om jongen te krijgen. In augustus begint de terugtocht alweer. Waar ze nu is weten de onderzoekers niet. „We hopen dat ze ergens in de komende dagen opduikt in Duitsland”, zegt Lagerveld.

Het vrouwtje kreeg in maart in Engeland een zendertje. Als ze weer terugvliegt vanuit Nederland de Noordzee over is de kans kleiner dat haar reis wordt geregistreerd. In Engeland staan nog heel weinig ontvangststations waar de signalen van de zender mee kunnen worden opgevangen „Daardoor zien we de vleermuizen wel vertrekken in Nederland, maar tot nu toe nog niet aankomen in Engeland”, aldus Lagerveld.