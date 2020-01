Kat Vlekkie week na ontsnapping teruggevonden op Schiphol

Toen baasje Leonie Juffermans de kat na een vlucht vanuit Alicante wilde ophalen, trof ze tot haar afgrijzen enkel een lege kapotte transportbak aan. „Vlak voor het moment dat de kat met het transportbakje op het liftje richting de bagageband werd gezet, vluchtte ze eruit. Toen ik het transportbakje op wilde halen, was het kapot en was de kat weg”, zei Leonie eerder tegen De Telegraaf.

Een woordvoerder van Transavia liet na de ontsnapping weten dat het bagagepersoneel extra zou uitkijken naar het dier, net als het Schiphol-personeel.

Zoektocht in depot

Leonie kreeg afgelopen week de kans om Vlekkie te zoeken in het depot, maar de kat werd ondanks de inzet van een heel team, niet gevonden. Dat meldt AT5.

Leonie weet nog niet waar Vlekkie precies is teruggevonden. Wel is ze intens gelukkig dat het dier in goede gezondheid is teruggevonden.