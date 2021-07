Amerikaanse staat Tennessee stopt met oproepen pubers voor vaccinatie

Buitenland

Weinig lol zonder prik in Frankrijk deze zomer

Zonder gezondheidspas is er weinig lol te beleven in Frankrijk deze zomer. Vanaf augustus kom je zonder negatieve PCR-test, bewijs dat je onlangs covid hebt gehad of volledige vaccinatie geen bar, restaurant, winkelcentrum, pretpark of museum meer in. Deze maatregel gaat gelden voor iedereen boven d...