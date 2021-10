Er zwemt een bultrug voor de kust bij Camperduin: ’Yes! De walvis ademt uit’

Vanaf dat moment denk ik maar één ding: erop af. De renvogel in de Schoorlse duinen heb ik gemist; de walrus in de haven van Den Helder ook. Maar deze bultrug moet en zal ik spotten.

Met vliegende haast sjees ik naar Camperduin; een ritje van 17 kilometer op de racefiets. Ik ben lichtelijk nerveus. Hoe lang blijft zo’n bultrug liggen? Het gaat me toch niet gebeuren dat-ie gevlogen is.

Eindelijk is daar Camperduin. Bij het beeld van de strandvonder is het druk. Het is de verzamelplek van een groepje oudere mannen uit de buurt. Ze komen hier alle dagen. Hebben ze de bultrug al gezien?

Gerrit Verhoef weet ervan. Hij kreeg een berichtje van zijn kleindochter. „Die weet dat ik hier altijd sta.” Maar de mannen hebben de bultrug niet zien zwemmen. Ze turen de zee af. Siem Bredewoud pakt zijn verrekijker erbij. Maar niks.

Geen zorgen

Ik bel met SOS Dolfijn. „Hij is er nog wel hoor”, zegt Annemarie van den Berg. „Maar hij laat zich niet altijd zien. Ze duiken om te eten, als ze weer lucht nodig hebben, komen ze even boven. Het is geen continue voorstelling.” SOS Dolfijn maakt zich geen zorgen. „Het gaat goed met de bultruggen en ze kunnen prima in ondiep water. Af en toe komen ze in de Noordzee.”

Verderop staat een clubje echte walvisspotters met telescoopkijkers. Ze weten precies waar-ie zwemt. Alkmaarder Frits-Jan Maas is er al een paar uur. Hij wijst waar de bultrug zich zo nu en dan laat zien. „Er vliegen continu een paar meeuwen boven. Hou dat maar in de gaten.”

Jubelsprongetje

Even later is iedereen opgewonden, de walvis ademt uit. De spotters wijzen waar ik moet kijken. En jawel! Mijn hart maakt een jubelsprongetje als ik de spuitende ademtocht een paar meter boven het water zie uitkomen.

Je moet het weten, anders zie je het niet. En heel veel mensen weten het dus niet. We zien vanaf het duin de wandelaars op het strand. „Ach”, zegt Hester Simons. „Die mensen lopen daar maar en ze hebben niets in de gaten.” Ja, best sneu eigenlijk.