Inval bij Trumps ex-advocaat Rudy Giuliani: elektronica afgepakt

Het is de jongste ontwikkeling in het onderzoek naar de handel en wandel van Giuliani als jurist van Trump. Aanklagers bekijken of Giuliani in die periode lobbywetten heeft overtreden, meldt The New York Times. President Joe Biden bezweert niet op de inval te hebben aangedrongen en zegt dat Justitie onafhankelijk handelt.

Het gaat om de vraag of Giuliani in 2019 illegaal lobbyde bij de regering-Trump op verzoek van Oekraïense functionarissen en topfiguren. Deze personen hielpen Giuliani bij het zoeken naar informatie die politieke rivalen van Trump konden besmeuren, zoals huidig president Biden. Zijn zoon, Hunter Biden, raakte vorig jaar in opspraak vanwege onder meer lucratieve zaken voor het Oekraïense gasbedrijf Burisma.

Een explosief verhaal over Hunter van de New York Post werd door Twitter geblokkeerd, tot grote onvrede van conservatief Amerika. Niet veel later won zijn vader Joe de verkiezingen.