Trump kritisch over inval bij advocaat Giuliani: ’Heel, heel oneerlijk’

De autoriteiten deden deze week in New York een inval in het kantoor en appartement van Giuliani, die voorheen topaanklager en burgemeester was in de miljoenenstad. Ze namen daar telefoons en computers mee. Giuliani werkte de afgelopen jaren als advocaat voor Trump.

Giuliani probeerde in die hoedanigheid onder meer om in Oekraïne informatie los te krijgen die schadelijk was voor politieke rivaal Joe Biden, wiens zoon Hunter voor een groot gasbedrijf werkte in het Oost-Europese land. Een explosief verhaal over Hunter van de New York Post werd door Twitter geblokkeerd, tot grote onvrede van conservatief Amerika. Niet veel later won zijn vader Joe de verkiezingen.

Lobbywetgeving

De autoriteiten verdenken Giuliani volgens het huiszoekingsbevel van het overtreden van lobbywetgeving. Hij zou niet hebben opgegeven dat hij een buitenlandse partij vertegenwoordigde. Amerikaanse media schrijven dat Giuliani namens Oekraïense topfiguren zou hebben gelobbyd bij de regering van Trump.

Giuliani spreekt de beschuldigingen tegen. Hij verweet de autoriteiten „met twee maten te meten” door hem te vervolgen en „schaamteloze misdrijven” van Democraten te negeren. Zijn advocaat noemde de invallen overbodig, omdat Giuliani zich al bereid zou hebben getoond om vrijwillig vragen van aanklagers te beantwoorden. President Biden bezweert niet op de inval te hebben aangedrongen en zegt dat justitie onafhankelijk handelt.