Jonge vrouw (22) gedood door leeuw in wildpark Zuid-Afrika

De vrouw liep samen met een vriend naar hun auto toen ze van achteren door het dier werd aangevallen. Omstanders probeerden de vrouw te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Hoewel hulpdiensten snel ter plekke waren, stierf de vrouw als gevolg van ’verschillende zware verwondingen’.

Om welke lodge het gaat, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en wat de nationaliteit van het slachtoffer was.