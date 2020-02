Aanslag op Burkinese kerk geen uitzondering

Een dienst in de kathedraal van Kaya, een stad in het onrustige noorden van Burkina Faso. Ⓒ Foto Reuters

Ouagadougou - Christenen in Burkina Faso zijn opnieuw het slachtoffer geworden van moorddadige jihadisten. Zeker 24 mensen zijn gedood, onder wie de dominee, toen moslimterroristen op zondag een protestantse kerk aanvielen in Pansi, een dorpje in het noorden van het Afrikaanse land dat voorheen bekendstond als Opper Volta. Nog eens 18 kerkgangers raakten gewond.