Productiecapaciteit defensie-industrie loopt achter op vraag Hoogste militair bij NAVO Rob Bauer: ’Geld niet grootste probleem’

Door Alexander Bakker en Olof van Joolen

Ⓒ Foto NATO/ERIK LUNTANG

In zijn eerste jaar als hoogste militair binnen de NAVO zag luitenant-admiraal Rob Bauer de wereld en de organisatie in recordtempo veranderen. Door de oorlog in Oekraïne is het bondgenootschap van een slapende reus weer een hoofdrolspeler op het internationale toneel geworden. Aan de vooravond van de NAVO-top in Madrid kijkt de Nederlander terug en vooruit. Volgens Bauer zullen we langere tijd leven met consequenties van de oorlog; de sancties, hoge brandstofprijzen, het duurdere brood.