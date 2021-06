Initiatiefnemers: genoeg steun voor extra CDA-congres

Om een extra partijcongres mogelijk te maken moet ten minste één procent van de leden zo’n verzoek steunen. Woordvoerder van de stichting Henriëtte van Hedel laat weten dat inmiddels vijfhonderd leden de petitie hebben ondertekend. „Het verzoek zal morgen bij het partijbestuur worden ingediend. Het partijbestuur is, gezien het aantal, nu statutair verplicht om binnen acht weken een partijcongres te organiseren.”

Op het congres „kunnen het bestuur en de partijleider verantwoording afleggen over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de keuzes die er zijn gemaakt en de zaken die hierbij verkeerd zijn gegaan. Dit partijcongres biedt de leden daarnaast de mogelijkheid om richtinggevende uitspraken te doen over de ontstane situatie en hoe daarmee om te gaan”, aldus Hedel.

Donaties

Het partijbestuur van het CDA probeert intussen vast duidelijkheid te geven over de suggestie van Omtzigt dat sponsoren invloed zouden hebben gekocht op de CDA-koers. Hij sprak van 3 donateurs die gezamenlijk ongeveer 1 miljoen aan de partij overmaakten.

Maar het gaat volgens de partij om maar één gulle gever, die het geld wel vanuit verschillende bv’s overmaakte. Het gaat om Hans van der Wind, die zijn geld verdiende met schoolboekenhandel Van Dijk. Hij is bij de partij ook voorzitter van de commissie die fondsen werft, en zat vanuit die hoedanigheid ook in het campagneteam.

Van invloed op de koers is volgens de partij en Van der Wind geen sprake. Het CDA schrijft: „Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt. Wij betreuren ook zeer dat dit beeld ten onrechte is opgeroepen, zeker ook voor de donateurs zelf.”