Trump: piek coronagevallen VS waarschijnlijk bereikt

Een eerdere persconferentie van president Trump bij het Witte Huis. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De piek van het aantal besmettingen met het coronavirus in de VS is waarschijnlijk bereikt. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag gezegd tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Ook kondigde Trump aan dat hij donderdag een persbijeenkomst houdt over de „heropening” van de Amerikaanse economie.