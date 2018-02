’Voor altijd onze lieve Julia’

Julia Blokhuis (18) overleed plotseling, nadat ze eind vorige week met spoed opgenomen werd in het ziekenhuis vanwege zeer ernstige uitvalsverschijnselen. Die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een auto-immuunziekte, al is de precieze reden nog niet bekend.

CU-leider Gert-Jan Segers betuigde eerder zijn medeleven. „We zijn verslagen en intens verdrietig. Het overlijden van Julia is niet te bevatten. Als vrienden, collega’s en partijgenoten huilen en bidden we met Paul, Ida en de kinderen mee.”

Paul Blokhuis is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zijn broer is de van televisie bekende popjournalist Leo Blokhuis. Op Twitter bracht hij een muzikale ode aan zijn overleden nichtje door het nummer ’Julia’ van The Beatles te delen.