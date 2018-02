Koude maand februari had meeste zonuren ooit

,,De zon scheen in februari bijna twee keer zoveel als de 85 uur die normaal zijn voor deze maand. Dit aantal zonuren zou niet misstaan in april'', zei een woordvoerder. ,,Omdat de laatste dag van de maand, woensdag, een vrij zonnige dag wordt, zal het aantal zonuren nog hoger uitkomen.''

Met gemiddeld 0,7 graden in De Bilt hebben we overigens ook de koudste februari sinds 1996 te pakken. In de slotdagen van februari werden volgens het weerbureau de laagste temperaturen van de winter genoteerd: in de vroege ochtend van dinsdag vroor het in Eindhoven 10,1 graden.